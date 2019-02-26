СМИ: "Порту" и "Бенфика" интересуются полузащитником "Ред Булл Бразил" Жобсоном

"Порту" и "Бенфика" проявляют интерес к бразильскому центральному полузащитнику Жобсону, сообщает A Bola. Он находится на контракт в клубе "Ред Булл Бразил", выступающего в четвертом по рангу бразильском дивизионе.

Сообщается, что оба португальских клуба уже связались с "Ред Буллом" по поводу приобретения игрока. На данный момент клуб не хочет его продавать. При этом интерес также проявляют "Атлетику Минейру" и "Сантос".

23-летний Жобсон является воспитанником "Палмейраса". В "Ред Булл" он перешел в январе нынешнего года.