СМИ: Погба является приоритетной трансферной целью "Ювентуса"

"Ювентус" по-прежнему заинтересован в приобретении хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Как утверждает IlBianconero, 25-летний француз является приоритетной трансферной целью "бьянконери".

Сообщается, что Погба будет открыт к переходу в "Ювентус", если "МЮ" не попадет в Лигу чемпионов по итогам чемпионата Англии. Контракт француза с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В составе туринского клуба он четыре раза становился чемпионом Италии.

В текущем сезоне Погба провел 28 матчей за "МЮ", забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

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