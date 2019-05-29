СМИ: Орье может стать одноклубником Головина

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье в летнее трансферное окно может перейти в "Монако", утверждает France Football.
По информации СМИ, Орье недоволен ролью запасного игрока в "Тоттенхэме" и ищет варианты с уходом из команды. Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим знаком с возможностям защитника по выступлениям за "ПСЖ". Орье играл за парижан с 2014 по 2017 год.
В сезоне-2018/19 26-летний футболист провел 17 матчей за "Тоттенхэм", забил два гола и отдал три голевые передачи.
Портал transfermarkt.de оценивает Орье в 22 миллиона евро.
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