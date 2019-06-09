СМИ: "МЮ" нашел замену Погба

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед". Как утверждает Evening Standard, "красные дьяволы" рассматривают 27-летнего датчанина в качестве замены хавбеку Полю Погба, который может стать игроком "Реала".

Эриксен готов покинуть "Тоттенхэм". Transfermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро. Его соглашение со "шпорами" рассчитано до 30 июня 2020 года.

В минувшем сезоне Эриксен провел 51 матч за "Тоттенхэм", забил 10 голов и отдал 16 результативных передач.

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