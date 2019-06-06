СМИ: "Манчестер Сити" претендует на Канселу

"Манчестер Сити" ведет переговоры с "Ювентусом" о приобретении защитника Жоау Канселу. Как утверждает портал Goal, "горожане" готовы предложить 50 миллионов евро за 25-летнего португальца.

"Ювентус" намерен расстаться с Канселу и активно ищет замену футболисту. В список претендентов входят защитники Киран Триппьер ("Тоттенхэм") и Эльсеид Хюсай ("Наполи"). Кроме того, "бьянконери" рассматривают вариант обмена Канселу на игрока "Сити" Данилу.

В минувшем сезоне Канселу провел 34 матча за "Ювентус", забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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