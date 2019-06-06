СМИ: Леонардо займет пост спортивного директора "ПСЖ". Его первая цель – де Лигт

Леонардо, покинувший пост спортивного директора "Милана" в прошлом месяце, в ближайшее время займет аналогичную должность в "ПСЖ", сообщает RMC. Он уже работал там с 2011 по 2013 год. Утром Антеро Энрике заявил о своем уходе.

Во французском клубе намерены провести презентацию, на которой общественности будут представлены Леонардо и защитник "Аякса" Матейс де Лигт. К работе над его трансфером бразилец уже приступил. В начале следующей недели он проведет переговоры с агентом игрока Миной Райолой.

В сезоне-2018/19 Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.