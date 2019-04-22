СМИ: Коутинью может перейти в "Челси"

Полузащитник Филиппе Коутинью летом может перейти из "Барселоны" в "Челси", информирует Calciomercato. Контракт 26-летнего бразильца с каталонцами действует до 30 июня 2023 года.

По информации СМИ, руководство "Челси" видит в Коутинью замену для нападающего Эдена Азара, который в летнее трансферное окно может уйти в "Реал".

Портал transfermarkt.de оценивает Коутинью в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел 48 матчей за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

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