СМИ: "Интер" опередил "Барселону" и "Милан" в борьбе за Сенси

Полузащитник "Сассуоло" Стефано Сенси станет игроком "Интера", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Игроком также интересовались "Барселона" и "Милан".

По данным Ди Марцио, договоренность о трансфере достигнута. Итальянец перейдет на правах аренды с опцией выкупа контракта. За годичную аренду "Интер" заплатит пять миллионов, а за выкуп контракта - 22-25 миллионов. В случае подписания постоянного контракта он будет рассчитан на пять лет с зарплатой в 1,8 миллиона евро за сезон.

23-летний Стефано Сенси в прошедшем сезоне провел 30 матчей за "Сассуоло" и забил два мяча при четырех голевых передачах.

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