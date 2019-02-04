СМИ: "Интер" хочет подписать Ракитича

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть клуб. Как утверждает El Chiringuito, на 30-летнего хорвата претендует "Интер".

"Нерадзурри" хотят подписать Ракитича летом. "Интер" рассчитывает на то, что хорват захочет сменить клуб, столкнувшись с конкуренцией в лице хавбека Френки де Йонга, который присоединится к сине-гранатовым в июле. Контракт Ракитича с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Ракитич провел 32 матча за "Интер", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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