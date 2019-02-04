СМИ: Хамшик заработает 27 миллионов евро за три года в Китае

Итальянские СМИ опубликовали новые детали вероятного ухода полузащитника "Наполи" Марека Хамшика в китайский клуб "Далянь Ифан".

Как сообщает Il Mattino, словак в телефонном разговоре с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом и сказал: "я не могу ответить отказом на такое предложение". По имеющейся информации, контракт будет рассчитан на три года, за которые словак заработает 27 миллионов евро.

31-летний Марек Хамшик выступает за команду из Неаполя с 2007 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 19 матчах за "Наполи", забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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