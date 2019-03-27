СМИ: Эмери хочет избавиться от Мхитаряна

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может покинуть команду летом, сообщает Daily Mirror. Лондонцы хотят разгрузить зарплатную ведомость клуба. 30-летний хавбек зарабатывает 180000 фунтов стерлингов в неделю, по информации СМИ.

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери планирует усилить состав для попадания в топ-4 АПЛ для участия в Лиге чемпионов. Большая часть финансов команды уходит на зарплату футболистов. Помимо Мхитаряна, также могут расстаться с полузащитником Месутом Езилом, который получает 350000 фунтов стерлингов в неделю.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл в 26 матчах за "Арсенал", забил 6 голов и отдал 6 голевых передач.

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