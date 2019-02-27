СМИ: Джузеппе Росси может продолжить карьеру в "Лос-Анджелесе"

Итальянский форвард Джузеппе Росси, вероятно, перейдет в "Лос-Анджелес", сообщает The Athletic. Издание указывает, что информация о его возможном переходе в "Лос-Анджелес Гэлакси" не соответствует действительности.

32-летний итальянец без клуба с лета прошлого года. Он тренировался с "Манчестер Юнайтед". Предыдущей его командой был "Дженоа". Ранее он также выступал за "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Фиорентину", "Парму", "Вильярреал", "Леванте" и "Сельту".

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