17:44 | Футбол — Трансферы

СМИ: Джузеппе Росси может продолжить карьеру в "Лос-Анджелесе"

0
Обсудить

Итальянский форвард Джузеппе Росси, вероятно, перейдет в "Лос-Анджелес", сообщает The Athletic. Издание указывает, что информация о его возможном переходе в "Лос-Анджелес Гэлакси" не соответствует действительности.

32-летний итальянец без клуба с лета прошлого года. Он тренировался с "Манчестер Юнайтед". Предыдущей его командой был "Дженоа". Ранее он также выступал за "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Фиорентину", "Парму", "Вильярреал", "Леванте" и "Сельту".

Все об итальянском футболе – здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ