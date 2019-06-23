СМИ: Джо Харт может перейти в "Лилль"

Голкипер "Бернли" Джо Харт может стать игроком "Лилля", сообщают британские СМИ.

По данным Daily Mail, контракт вратаря истекает летом 2020 года, но клуб разрешит ему уйти бесплатно. 32-летний вратарь в случае перехода сможет сыграть в Лиге чемпионов - "Лилль" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Франции и завоевал путевку в групповой турнир ЛЧ. Французский клуб хочет найти замену Майку Меньяну - вратарь может покинуть команду летом.

В прошедшем сезоне 32-летний Джо Харт провел 21 матч за "Бернли", пропустил 41 мяч и шесть раз отыграл "на ноль".

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