СМИ: "Челси" и "ПСЖ" сразятся за форварда "Севильи" Сарабию

Нападающий "Севильи" Пабло Сарабия может покинуть клуб. Как утверждает Estadio Deportivo, на 26-летнего испанца претендуют "Челси" и "ПСЖ".

В январе Сарабию хотел подписать китайский клуб "Далянь Ифан", который предложил за него 39 миллионов евро. Однако "Севилья" отказалась продавать игрока. Контракт Сарабии с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Сарабия провел 36 матчей за "Севилью", забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

Все о трансферах - здесь