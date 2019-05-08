20:10 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Бавария" отказалась от приобретения Пепе и проявляет интерес к Ребичу

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"Бавария" решила отказаться от варианта с трансфером форварда "Лилля" Николя Пепе, сообщает Sport Bild. Ранее сообщалось, что на него также претендуют "Ливерпуль" и "Барселона".

Издание указывает, что новой целью "Баварии" стал форвард "Айнтрахта" Анте Ребич, но при этом по его кандидатуре нет согласия в руководстве клуба.

25-летний хорват в текущем сезоне провел 35 матчей за "Айнтрахт" и забил десять мячей при шести голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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