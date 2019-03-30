СМИ: "Атлетико" готов отпустить Сауля только за 150 миллионов евро

"Атлетико" не намерен снижать цену на полузащитника Сауля Ньигеса, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, руководство "матрасников" настаивает на сумме 150 миллионов евро, прописанной в его контракте. "Манчестер Сити" готов отдать за него 100 миллионов евро, но мадридский клуб настаивает на своих условиях.

24-летний испанец в текущем сезоне провел 36 матчей за "Атлетико" во всех турнирах и забил пять мячей при трех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро. Контракт футболиста действует до лета 2026 года.

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