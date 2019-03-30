10:05 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Атлетико" готов отпустить Сауля только за 150 миллионов евро

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"Атлетико" не намерен снижать цену на полузащитника Сауля Ньигеса, сообщают испанские СМИ.

По данным AS, руководство "матрасников" настаивает на сумме 150 миллионов евро, прописанной в его контракте. "Манчестер Сити" готов отдать за него 100 миллионов евро, но мадридский клуб настаивает на своих условиях.

24-летний испанец в текущем сезоне провел 36 матчей за "Атлетико" во всех турнирах и забил пять мячей при трех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро. Контракт футболиста действует до лета 2026 года.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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