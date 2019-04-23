СМИ: "Арсенал" планирует продать ряд игроков в летнее трансферное окно

"Арсенал" намерен продать нескольких игроков в летнее трансферное окно. Как утверждает Daily Mail, в их число войдут футболисты с самыми высокими зарплатами. Причиной послужил органиченный трансферный бюджет "Арсенала": главный тренер Унаи Эмери получит всего 45 миллионов фунтов стерлингов на покупку игроков.

В число футболистов, с которыми "канониры" планируют расстаться, войдут хавбек Месут Езил, защитник Шкодран Мустафи и хавбек Генрих Мхитарян. Transfermarkt оценивает 30-летнего Езила в 35 миллионов евро, 27-летнего Мустафи - в 30 миллионов евро, 30-летнего Мхитаряна - в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Езил провел 30 матчей за "Арсенал", забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи, Мустафи принял участие в 35 встречах, отметившись 3 забитыми мячами. Мхитарян провел 33 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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