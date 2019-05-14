СМИ: 17-летний россиянин Джафаров не подошел киевскому "Динамо"

Полузащитник Гусейн Джафаров, находившийся на просмотре в киевском "Динамо", покинул расположение команды. Как сообщает "Динамомания", он не подошел украинскому клубу.
У футболиста двойное гражданство - российское и азербайджанское. Сегодня, 14 мая, ему исполняется 18 лет.
Игрок ранее находился на просмотре в "Рубине", тренировался с командой и выступал в товарищеских матчах. До этого он выступал на любительском уровне в Санкт-Петербурге, а также играл в пляжный футбол.
Все о чемпионате Украины - здесь.
Дополнительная информация
http://www.dynamomania.com/news/472378-poluzaschitnik-iz-rossii-dinamo-ne-podoshel
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