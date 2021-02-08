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«СКА-Хабаровск» подписал Першина

10:27
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Полузащитник «Динамо-Брянск» Юрий Першин стал игроком «СКА-Хабаровска», сообщает пресс-служба хабаровчан в Twitter.

21-летний россиянин подписал контракт на два с половиной года.

В нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ Першин провел 21 матч и отличился двумя результативными передачами.

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает седьмое место в турнирной таблице с 40 очками.

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