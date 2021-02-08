«СКА-Хабаровск» подписал Першина
10:27
Полузащитник «Динамо-Брянск» Юрий Першин стал игроком «СКА-Хабаровска», сообщает пресс-служба хабаровчан в Twitter.
21-летний россиянин подписал контракт на два с половиной года.
В нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ Першин провел 21 матч и отличился двумя результативными передачами.
На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает седьмое место в турнирной таблице с 40 очками.
Юрий Першин — очередной новичок армейцев ???— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) February 8, 2021
«СКА-Хабаровск» и «Динамо-Брянск» договорились о переходе в стан дальневосточников 21-летнего полузащитника Юрия Першина. Контракт с игроком рассчитан на 2,5 года.
Добро пожаловать в Хабаровск, Юра! ??? pic.twitter.com/cgHCS54BbD
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю