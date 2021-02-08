Глава совета директоров ЦСКА подписался на Рондона и Бохинена в Instagram

Instagram-аккаунт главы Совета директоров ЦСКА Максима Орешкина подписался на страницы полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена и нападающего «Далянь Ифана» Саломона Рондона.

7 февраля телеканал TV2 сообщил, что армейцы договорились о трансфере 21-летнего норвежца, а, по данным «Чемпионат.ком», Рондон после прохождения медоследования также присоединится к ЦСКА.

Бохинен является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.

Рондон выступает за китайский клуб «Далянь Ифан». Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.