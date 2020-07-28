Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Штутгарт» выкупил контракт Кобеля у «Хоффенхайма»

21:18
Грегор Кобель. Фото ФК "Штутгарт".
Грегор Кобель. Фото ФК "Штутгарт".
Теги:

Голкипер «Штутгарта» Грегор Кобель продолжит выступать за команду и в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Швабы выкупили его контракт у «Хоффенхайма». В сезоне-2019/20 он играл на правах аренды. Сумма трансфера не разглашается.

Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. 22-летний вратарь в прошлом сезоне провел 31 во второй бундеслиге, десять раз отыграв «на ноль». В следующем сезоне швейцарец вместе со своей командой будет выступать в первой бундеслиге.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир