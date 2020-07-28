«Штутгарт» выкупил контракт Кобеля у «Хоффенхайма»

Голкипер «Штутгарта» Грегор Кобель продолжит выступать за команду и в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Швабы выкупили его контракт у «Хоффенхайма». В сезоне-2019/20 он играл на правах аренды. Сумма трансфера не разглашается.

Gregor #Kobel will remain VfB's No.1 for the foreseeable future! The 22-year-old has signed a four-year contract on a permanent deal from @achtzehn99_en! ???#VfB pic.twitter.com/BaUxZtgzrc — VfB Stuttgart_int (@VfB_int) July 28, 2020

Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. 22-летний вратарь в прошлом сезоне провел 31 во второй бундеслиге, десять раз отыграв «на ноль». В следующем сезоне швейцарец вместе со своей командой будет выступать в первой бундеслиге.