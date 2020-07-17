«Шеффилд» близок к подписанию экс-вратаря «Рейнджерс»

«Шеффилд» договорился с Уэсом Фодерингемом, передает Daily Record. Контракт голкипера с «Рейнджерс» подошел к концу 1 июля, поэтому сделка обойдется клубу из Саут-Йоркшира бесплатно.

Отмечается, что в «Шеффилде» беспокоятся за своего нынешнего вратаря Дина Хендерсона. Англичанин находится в аренде из «Манчестер Юнайтед», поэтому уверенная игра голкипера может заставить клуб из Манчестера вернуть. В лице Фодерингема Крис Уайлдер видит замену молодому игроку, однако постарается найти еще одного вратаря.

В текущем сезоне 29-летний Фодерингем провел пять матчей во всех турнирах, пропустив один мяч и отыграв четыре встречи на ноль.