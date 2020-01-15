«Шальке» арендовал Тодибо у «Барселоны»
22:10
Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо перешел в «Шальке» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Welcome to Schalke, @jctodibo! ??#S04 | ??? | #WirLebenDich pic.twitter.com/2iVAMy6B4u— FC Schalke 04 (@s04_en) January 15, 2020
Аренда будет длиться до конца нынешнего сезона. Новичок будет выступать под 21-м номером. 20-летний француз в текущем сезоне провел три матча за «Барселону» во всех турнирах.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...