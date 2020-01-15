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«Шальке» арендовал Тодибо у «Барселоны»

22:10
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Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо перешел в «Шальке» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Аренда будет длиться до конца нынешнего сезона. Новичок будет выступать под 21-м номером. 20-летний француз в текущем сезоне провел три матча за «Барселону» во всех турнирах.

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