«Шальке» арендовал Тодибо у «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо перешел в «Шальке» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Аренда будет длиться до конца нынешнего сезона. Новичок будет выступать под 21-м номером. 20-летний француз в текущем сезоне провел три матча за «Барселону» во всех турнирах.