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«Шахтер» хотел вернуть Зинченко из «Уфы»

09:33
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«Шахтер» хотел вернуть в команду полузащитника Александра Зинченко в период его выступлений за «Уфу», заявил эксперт программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1» Михаил Метревели. Он отметил, что игрока хотел видеть в команде президент клуба Ринат Ахметов. Сейчас футболист выступает за «Манчестер Сити».

— Точно знаю, что Ахметов уже давно думает, еще при Луческу, чтобы перестроить игру команды на 4-3-3, — цитирует Метревели Tribuna.com. — Даже были идеи, что ключевая тройка в средине поля — Зинченко, Степаненко, Патрик. Президент хотел вернуть Зинченко из «Уфы». Они бы тогда сформировали тройку в центре поля.

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Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/football/1079317783.html

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