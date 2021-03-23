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«Севилья» не ведет переговоры с «Зенитом» по Азмуну

12:44
Сердар Азмун. Фото AFP
Сердар Азмун. Фото AFP
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«Севилья» не ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом «СЭ» в интервью заявил спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи.

Ранее, 21 февраля, Estadio Deportivo сообщил, что Азмун — главный кандидат на замену форварда «Севильи» Юссефа Эн-Несири, который может покинуть клуб.

В текущем сезоне Азмун провел 24 матча за «Зенит», в которых забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего Азмуна оценивается в 23 миллиона евро. Нынешнее соглашение игрока «Зенитом» действует до лета 2022 года.

(Константин Колмаков)

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