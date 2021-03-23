Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Football Insider.

По данным источника, главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти лично заинтересован в приобретении 29-летнего сенегальца. Поэтому летом футболист станет главной трансферной целью для английского клуба.

В защитнике также заинтересованы «МЮ» и «Бавария». В «Наполи» Кулибали играет с 2014 года. В этом сезоне он провел 20 матчей в серии А, не отметившись результативными действиями.