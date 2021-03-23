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В Испании сообщили, что Азмун этим летом может перейти в «Севилью»

11:45
Сердар Азмун. Фото Reuters
Сердар Азмун. Фото Reuters
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун этим летом может стать игроком «Севильи», сообщает Estadio Deportivo.

По данным источника, испанский клуб готов купить игрока в летнее трансферное окно. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Летом 2021 года у петербургского клуба будет последняя возможность заработать на продаже иранца.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард хотел бы продолжить карьеру в более сильном чемпионате.

В этом сезоне Азмун участвовал в 19 матчах Тинькофф-РПЛ, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.estadiodeportivo.com/sevilla/2021/03/22/deseado-azmoun-poner-tiro-sevilla/327257.html

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