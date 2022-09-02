«Селтик» объявил о переходе Абильдгора из «Рубина»

«Селтик» на официальном сайте объявил о переходе из «Рубина» полузащитника Оливера Абильдгора. Шотландский клуб заключит с 26-летним датчанином арендный контракт при условии получения международного разрешения.

«Это день, которого я очень ждал с тех пор, как услышал о возможности приехать сюда. Я стал следить за «Селтиком», как только услышал об интересе», — сказал Абильдгор.

Оливер стал девятыи новичокм «Селтика» в это летнее трансферное окно.

Датский футболист выступал за «Рубин» с 2020 года. За казанскую команду он сыграл в 62 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.