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Сегодня, 01:48

«Селтик» объявил о переходе Абильдгора из «Рубина»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Оливер Абильдгор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Селтик» на официальном сайте объявил о переходе из «Рубина» полузащитника Оливера Абильдгора. Шотландский клуб заключит с 26-летним датчанином арендный контракт при условии получения международного разрешения.

«Это день, которого я очень ждал с тех пор, как услышал о возможности приехать сюда. Я стал следить за «Селтиком», как только услышал об интересе», — сказал Абильдгор.

Оливер стал девятыи новичокм «Селтика» в это летнее трансферное окно.

Датский футболист выступал за «Рубин» с 2020 года. За казанскую команду он сыграл в 62 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 голевых передач.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Селтик
Оливер Абильдгор
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Абильдгор попрощался с «Рубином». Датчанин перейдет в «Селтик»
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