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Сегодня, 02:29

Обамеянг перешел из «Барселоны» в «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Global Look Press

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг официально перешел из «Барселоны» в «Челси». 33-летний габонец подписал двухлетний контракт.

Каталонский клуб на официальном сайте объявил, что лондонский клуб заплатил за игрока 12 миллионов евро. Он забил 13 голов в 23 матчах за «Барсу» в прошлом сезоне.

Футболист вернулся в АПЛ спустя полгода. С 2018 по январь 2022 года он играл за «Арсенал». В чемпионате Англии за карьеру он забил 68 голов и сделал 16 голевых передач в 128 матчах.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Барселона
ФК Челси
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