Обамеянг перешел из «Барселоны» в «Челси»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг официально перешел из «Барселоны» в «Челси». 33-летний габонец подписал двухлетний контракт.

Каталонский клуб на официальном сайте объявил, что лондонский клуб заплатил за игрока 12 миллионов евро. Он забил 13 голов в 23 матчах за «Барсу» в прошлом сезоне.

Футболист вернулся в АПЛ спустя полгода. С 2018 по январь 2022 года он играл за «Арсенал». В чемпионате Англии за карьеру он забил 68 голов и сделал 16 голевых передач в 128 матчах.