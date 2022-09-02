Абильдгор попрощался с «Рубином». Датчанин перейдет в «Селтик»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор попрощался с российским клубом. 26-летний датчанин продолжит карьеру в Шотландии.

«Я всегда буду благодарен «Рубину» за время, проведенное в Казани. Здесь я завел друзей на всю жизнь и обзавелся приятными воспоминаниями. Спасибо болельщикам, персоналу и всем, кто связан с клубом. Вы все займете особое место в моем сердце», — написал Абильдгор в социальной сети.

Датский футболист выступал за «Рубин» с 2020 года. Тогда казанский клуб заплатил за игрока 1 миллион евро датскому «Ольборгу».