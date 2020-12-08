«Селтик» и «Рейнджерс» могут арендовать Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может уйти в аренду в зимнее трансферное окно, сообщает The Scottish Sun.

По сведениям источника, на 27-летнего англичанина претендуют «Селтик» и «Рейнджерс», которые готовы взять игрока в аренду.

В этом сезоне Лингард еще не выходил на поле в составе «Манчестер Юнайтед». Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.