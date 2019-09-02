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Сегодня Мхитарян прилетит в Рим для завершения сделки с «Ромой»

10:34
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Сегодня в 11.55 по московскому времени полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян прилетит в Рим, сообщает Football Italia. Он должен подписать контракт с «Ромой». Речь идет об аренде на один сезон с опцией выкупа.

В минувшем сезоне 30-летний Мхитарян провел 49 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. В трех играх сезона-2019/20 он отметился лишь желтой карточкой.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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