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Себастьян Дриусси стал игроком американского «Остина»

18:40
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Остин».
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Остин».
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Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси продолжит карьеру в МЛС. Он заключил контракт с клубом «Остин», сообщает сайт американской команды.

Напомним, ранее Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита».

Себастьян Дриусси провел в составе сине-бело-голубых 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.

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Иван Шитик все материалы автора

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