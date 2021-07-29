Себастьян Дриусси стал игроком американского «Остина»

Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси продолжит карьеру в МЛС. Он заключил контракт с клубом «Остин», сообщает сайт американской команды.

Напомним, ранее Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита».

Себастьян Дриусси провел в составе сине-бело-голубых 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и два Суперкубка страны.