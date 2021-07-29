Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Гремиу» договорился о контракте с Педро Рошей из «Спартака»

07:21
Педро Роша. Фото Instagram
Педро Роша. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Спартака» Педро Роша продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. Как сообщает в Twitter журналистка бразильского Radio Grenal Маури Дорнелес, «Гремиу» договорился о контракте с 26-летним бразильцем.

Эсекиэль Понсе.«Спартак» не заявил на сезон Рошу и Понсе

В прошлом сезоне Роша выступал на правах аренды за «Фламенгу», а зимой вернулся в Россию и играл за «Спартак-2». На его счету 4 гола и 2 голевые передачи в 15 встречах в прошедшем розыгрыше Олимп-ФНЛ.

Напомним, в 2017 году «Спартак» купил Рошу у «Гремио» за 12 миллионов евро.

Ранее стало известно, что красно-белые не заявили Рошу на сезон-2021/22. 24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона Тинькофф чемпионата России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

11735 голосов

Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?

Читайте также

«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
Российский турист рассказал о пожарах в Турции
Подруга привязанной к авто женщины об убийце: Пользовался ей 10 лет
Кому завещает свою квартиру тяжело больной Борис Моисеев
Как часто можно есть рыбу?
vs
3
Офсайд