«Гремиу» договорился о контракте с Педро Рошей из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Педро Роша продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. Как сообщает в Twitter журналистка бразильского Radio Grenal Маури Дорнелес, «Гремиу» договорился о контракте с 26-летним бразильцем.

В прошлом сезоне Роша выступал на правах аренды за «Фламенгу», а зимой вернулся в Россию и играл за «Спартак-2». На его счету 4 гола и 2 голевые передачи в 15 встречах в прошедшем розыгрыше Олимп-ФНЛ.

Напомним, в 2017 году «Спартак» купил Рошу у «Гремио» за 12 миллионов евро.

Ранее стало известно, что красно-белые не заявили Рошу на сезон-2021/22. 24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона Тинькофф чемпионата России.