Дриусси прокомментировал переход в американский клуб «Остин»

Нападающий Себастьян Дриусси поделился эмоциями после подписания контракта с клубом «Остин», который выступает в МЛС.

«Я очень рад тому, что присоединился к «Остину» и буду иметь возможность выступать в МЛС. Я внимательно следил за этим клубом. Это прекрасная команда, у которой отличные болельщики. Это сыграло ключевую роль в моем решении. С нетерпением жду возможности дебютировать в основном составе», — цитирует Дриусси сайт «Остина».

Футболист выкупил свой контракт у «Зенита» 26 июля и стал свободным агентом.

25-летний Дриусси выступал за «Зенит» с июля 2017 года, его контракт действовал до конца июня 2022-го.

Всего в составе сине-бело-голубых форвард провел 138 матчей, забил 24 гола и сделал 22 результативные передачи.

В составе «Зенита» Дриусси трижды стал чемпионом России, два раза брал Суперкубок и единожды — Кубок страны.