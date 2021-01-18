Санабриа может стать игроком «Болоньи»

Парагвайский нападающий «Бетиса» Антонио Санабриа может вернуться в Италию. 24-летним футболистом интересуется «Болонья», сообщает La Gazzetta dello Sport.

В подписании Санабрии заинтересован спортивный директор «Болоньи» Вальтер Сабатини. Санабриа уже играл в трех итальянских клубах, последним из которых был «Дженоа», который не захотел выкупать нападающего после аренды.

В нынешнем сезоне парагваец трижды отличился в 15 матчах чемпионата Испании за «Бетис».