«Сампдория» подтвердила трансфер Ригони
19:02
Как уже сообщал «СЭ», полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони будет выступать за «Сампдорию». 26-летний аргентинец получил в новом клубе 10-й игровой номер, сообщает официальный сайт итальянской команды.
«Сампдория» арендовала Ригони на сезон с последующим правом выкупа. Он подпишет контракт с клубом до 2023 года.
Ригони присоединился к «Зениту» в 2017-м. В составе сине-бело-голубых хавбек провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России.
? #Rigoni ? della #Sampdoria: arriva dallo @zenit_spb ?? https://t.co/KpCoSOg60x pic.twitter.com/NZSRDmidCq— U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 2, 2019