«Сампдория» подтвердила трансфер Ригони

Как уже сообщал «СЭ», полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони будет выступать за «Сампдорию». 26-летний аргентинец получил в новом клубе 10-й игровой номер, сообщает официальный сайт итальянской команды.

«Сампдория» арендовала Ригони на сезон с последующим правом выкупа. Он подпишет контракт с клубом до 2023 года.

Ригони присоединился к «Зениту» в 2017-м. В составе сине-бело-голубых хавбек провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!