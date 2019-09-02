«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории». Итальянский клуб арендовал 26-летнего аргентинца до конца сезона с опцией последующего выкупа трансфера, сообщает официальный сайт «Зенита».

«Сине-бело-голубые желают удачи Эмилиано Ригони на поле и за его пределами», — говорится в сообщении на сайте.

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за «Аталанту», где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в «Зенит», принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи. В этом сезоне он провел за «Зенит» 5 матчей.

Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.

Эмилиано Ригони продолжит сезон в «Сампдории».



Аргентинский полузащитник переходит в итальянскую команду на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.



Подробности: https://t.co/vikLvGuzVQ pic.twitter.com/oIFt6SEwTt — ФК «Зенит"? (@zenit_spb) September 2, 2019

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!