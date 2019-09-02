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«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»

18:42
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Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории». Итальянский клуб арендовал 26-летнего аргентинца до конца сезона с опцией последующего выкупа трансфера, сообщает официальный сайт «Зенита».

«Сине-бело-голубые желают удачи Эмилиано Ригони на поле и за его пределами», — говорится в сообщении на сайте.

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за «Аталанту», где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в «Зенит», принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи. В этом сезоне он провел за «Зенит» 5 матчей.

Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-09-02-emiliano-rigoni-prodolzhit-sezon-v-sampdorii.htm

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