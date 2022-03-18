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Сегодня, 13:52

Салихамиджич отправился в Амстердам, чтобы просмотреть Гравенберха

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич отправился в Амстердам, чтобы просмотреть 29-летнего голландца. При этом «Бавария» хочет потратить на покупку игрока не более 25 млн евро.

В текущем сезоне Гравенберх провел 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.

ФК Аякс
ФК Бавария
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