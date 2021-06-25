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«Милан» хочет подписать полузащитника сборной Турции

06:24
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Полузащитник «Лилля» Юссуф Языджи в летнее трансферное окно может покинуть команду. Как сообщает Calcio In Pillole, «Милан» заинтересован в переходе 24-летнего турка.

Отмечается, что «Лилль», ставший чемпионом Франции, готов продать игрока за сумму не менее 25 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Языджи сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 5 голевых передач. На Евро-2020 он трижды выходил на поле, но результативными действиями не отметился.

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Евгений Козинов все материалы автора
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