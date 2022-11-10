Агент Барбоза: «Дзюба еще поиграет в Европе»

Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» высказался о будущем российского нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба может найти команду в ближайшее время. Он очень талантливый игрок, он может заиграть в Европе. Надеюсь, что так и произойдет. Ему нужен клуб, где произойдет простая интеграция. Сделать это в Турции нелегко, мы это увидели. Другой язык, другая культура. Я уверен, что Дзюба еще поиграет в Европе. Он не потерял свой талант. Ему важно набрать физические кондиции. Подождем до зимы. Все увидим», — сказал Барбоза «СЭ».

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. 34-летний россиянин забил 1 гол в 5 матчах за команду. 7 ноября стало известно, что форвард расторг контракт с турецким клубом.