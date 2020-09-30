Рубен Диаш перешел в «Манчестер Сити», Отаменди стал игроком «Бенфики»

«Манчестер Сити» подтвердил переходы, о договоренности по которым ранее сообщала «Бенфика». Теперь трансферы оформлены официально.

Защитник Рубен Диаш перешел в «Сити», а другой игрок линии обороны Николас Отаменди продолжит карьеру в португальском клубе.

Контракт Диаша рассчитан до 2026 года. Ранее стало известно, что английский клуб заплатит за него 68 миллионов евро. Еще 3,6 миллиона «Бенфика» может получить в виде бонусов. Стоимость Отаменди составила 15 миллионов евро.

23-летний португалец в текущем сезоне успел провести три матча за «Бенфику» и забил один мяч. 32-летний аргентинец в нынешнем сезоне за «Сити» не играл, а в прошлом отыграл 39 матчей, забив три мяча.