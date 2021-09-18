«Милан» может подписать полузащитника «Брюгге»
«Милан» интересуется полузащитником «Брюгге» Шарлем Де Кетеларе, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «россонери» следят за 20-летним бельгийцем и могут подписать его следующим летом.
В сезоне-2021/22 Де Кетеларе провел 9 матчей за «Брюгге», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/milan-e-sempre-caccia-a-un-numero-10-de-ketelaere-resta-nel-miri-58016
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю