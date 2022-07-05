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Сегодня, 13:00

«Рома» интересуется Гедешем в качестве замены Дзаньоло

Руслан Минаев
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«Рома» проявляет интерес к нападающему «Валенсии» Гонсалу Гедешу, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Руководство римлян рассматривает 25-летнего португальца в качестве замены форварду Николо Дзаньоло, который может перебраться в «Ювентус».

Контракт Гедеша с «Валенсией» истекает в июне 2024 года.

В текущем сезоне игрок провел за испанский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает Гедеша в 40 миллионов евро.

ФК Валенсия
ФК Рома
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