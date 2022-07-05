«Интер» может купить Аканджи в случае ухода Шкриньяра

«Интер» нашел замену в случае ухода защитника Милана Шкриньяра. По информации Bild, «нерадзурри» может подписать контракт с защитником дортмундской «Боруссии» Мануэлем Аканджи.

По данным источника, 26-летний швейцарец не собирается продлевать контракт с немецким клубом, который истекает в июне 2023 года.

В сезоне-2021/22 Аканджи забил 1 гол в 35 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.