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Сегодня, 12:38

«Лидс» договорился о переходе лучшего бомбардира «Фейеноорда» прошлого сезона

Руслан Минаев
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«Лидс» договорился о переходе нападающего «Фейеноорда» Луиса Синистерры, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

23-летний игрок сборной Колумбии уже согласовал условия личного контракта. Английский клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт Синистерры с «Фейеноордом» действовал до июня 2024 года.

В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром клуба и дошел с «Фейеноордом» до финала Лиги конференций, уступив «Роме» (0:1).

На счету Синистерры 49 матчей в сезоне-2022/23, в которых он забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.

ФК Лидс
ФК Фейеноорд
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