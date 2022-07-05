«Лидс» договорился о переходе лучшего бомбардира «Фейеноорда» прошлого сезона

«Лидс» договорился о переходе нападающего «Фейеноорда» Луиса Синистерры, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

23-летний игрок сборной Колумбии уже согласовал условия личного контракта. Английский клуб заплатит за футболиста 25 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт Синистерры с «Фейеноордом» действовал до июня 2024 года.

В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром клуба и дошел с «Фейеноордом» до финала Лиги конференций, уступив «Роме» (0:1).

На счету Синистерры 49 матчей в сезоне-2022/23, в которых он забил 23 гола и отдал 14 результативных передач.