Экс-игрок «Динамо» и «Краснодара» Шарль Каборе продолжит карьеру во Франции

Экс-полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе продолжит карьеру во Франции.

34-летний футболист из Буркина-Фасо, у которого летом 2021 года закончился контракт с московским клубом, присоединился к «Ньору». За новую команду Каборе будет выступать под номером 25.

В сезоне-2020/21 Каборе провел 20 матчей за «Динамо» и получил 6 желтых карточек. Футболист с 2013 года играл в России. Ранее он также выступал за «Кубань» и «Краснодар».

«Ньор» выступает во второй лиге Франции. В прошедшем чемпионате он занял 13-е место.