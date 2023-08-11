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Сегодня, 14:15

Ширер — о переходе Кейна, который может побить его рекорд по голам в АПЛ: «Давай, Харри, пора лететь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Твит Алана Ширера.
Фото Twitter
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Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер пошутил о возможном трансфере форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Баварию».

52-летний англичанин выложил в Twitter свою фотографию в образе пилота самолета. «Давай, Харри, пора лететь», — подписал фото Ширер.

Твит Алана Ширера.
Фото Twitter

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» запретил Кейну улетать в Мюнхен на медосмотр перед трансфером в «Баварию», поскольку хочет изменить условия сделки.

Ширер является рекордсменом по числу голов в АПЛ — 260. Кейн является его ближайшим преследователем, на счету 30-летнего нападающего 213 мячей.

Алан Ширер
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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