«Рома» и «Ювентус» хотят купить Гранита Джаку

«Ювентус» заинтересован в полузащитнике сборной Швейцарии и «Арсенала» Граните Джаке, утверждает Calciomercato.

По данным источника, туринский клуб рассматривает хавбека в качестве альтернативной покупки. Если «Ювентус» не сможет купить Мануэля Локателли из «Сассуоло», клуб приобретет Джаку.

«Рома» также готова купить 28-летнего швейцарца в ближайшее время. «Арсенал» просит за футболиста 20 миллионов евро, римляне готовы заплатить лишь 12 миллионов евро.