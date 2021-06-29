«Рома» и «Ювентус» хотят купить Гранита Джаку
19:34
«Ювентус» заинтересован в полузащитнике сборной Швейцарии и «Арсенала» Граните Джаке, утверждает Calciomercato.
По данным источника, туринский клуб рассматривает хавбека в качестве альтернативной покупки. Если «Ювентус» не сможет купить Мануэля Локателли из «Сассуоло», клуб приобретет Джаку.
«Рома» также готова купить 28-летнего швейцарца в ближайшее время. «Арсенал» просит за футболиста 20 миллионов евро, римляне готовы заплатить лишь 12 миллионов евро.
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