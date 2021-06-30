Мариу Руй из «Наполи» может перейти в «Галатасарай»

Защитник «Наполи» Мариу Руй может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 30-летним португальцем интересуется «Галатасарай», который сделал игрока основной целью в летнее трансферное окно. Неаполитанцы готовы расстаться с футболистом за 8 млн евро.

В минувшем сезоне Руй провел 36 матчей за «Наполи», в которых сделал 2 результативные передачи и заработал 6 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.